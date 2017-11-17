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«الحريري» يفند مزاعم وزير خارجية ألمانيا: احتجازي في الرياض «كذبة»

«الحريري» يفند مزاعم وزير خارجية ألمانيا: احتجازي في الرياض «كذبة»
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تواصل – فريق التحرير:

فند رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، مزاعم وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل، مؤكدا أنه في طريقه إلى المطار مغادراً الرياض.

ووجه الحريري رسالةً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت إلى الوزير الألماني جاء فيها: “القول بأنه تم احتجازي في السعودية وإنني غير مسموح لي بمغادرتها هو مجرد كذبة، وأنا في طريقي إلى المطار سيد سيغمار غابرييل”.

وأضاف: “أقول بوضوح أن الاعتداء على أي مواطن سعودي أو على ممتلكاته هو اعتداء على سعد الحريري وعلى بيت الوسط مع يقيني بأن المعتدين هم جماعة مشبوهة لا هدف لها إلا الفتنة”.

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