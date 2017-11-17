«الجمارك»: استحداث أنظمة جديدة لتسهيل إجراءات التصدير.. قريباً

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم الجمارك السعودية إعادة هندسة إجراءات التصدير، وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي تنوي تطبيقها، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عيسى العيسی؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إنهم بصدد استحداث عدد من الأنظمة والتسهيلات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذه الأنظمة تسهيل الإجراءات وربطها بالجهات ذات العلاقة سواء من القطاع العام أو الخاص.

وأكد العيسی، أن إعادة هندسة إجراءات التصدير، يأتي دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا لإجراءات تصديرها للخارج، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتابع متحدث مصلحة الجمارك أن المصلحة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة العمل، مشيرا إلى تسهيل الإجراءات في المنافذ وإزالة القيود، من شأنه أن يرفع التبادل التجاري.

وأضاف العيسى، أن المصلحة تسعى إلى استكمال الإجراءات الجمركية الداخلية كافة والمساندة والخدمات الموجهة للعملاء سواء من قطاعات حكومية وأفراد وشركات وتطوير وتفعيل قنوات الاتصال معهم من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.