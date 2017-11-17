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مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية
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تواصل – تبوك:

كشفت مصادر إعلامية، عن تمكن شرطة منطقة تبوك من العثور على الفتاة “نوف البلوي” التي فُقدت أمس الخميس بعد خروجها من مدرستها الثانوية بتبوك.

وأوضحت المصادر أن الفتاة لم تتعرض للاختطاف كما تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفتاة التي تدرس في الصف الأول الثانوي سافرت إلى حائل عن طريق النقل الجماعي بعد انتحالها اسم فتاة أخرى.

وأسفرت التحريات والتنسيق الأمني بين شرطتَي تبوك وحائل عن العثور على الفتاة وهي بصحة جيدة، وتم استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى ذويها.

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