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اختفاء غواصة حربية أمام سواحل الأرجنتين على متنها 44 شخصاً

اختفاء غواصة حربية أمام سواحل الأرجنتين على متنها 44 شخصاً
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة عن فقدان الاتصال بغواصة حربية أرجنتينية على متنها 44 شخصاً، كانت في طريقها من ميناء أوشوا إلى مدينة مار دل بلاتا.

وقالت القوات البحرية الأرجنتينية عبر صفحتها على “تويتر”، إن الاتصال بالغواصة “سان خوان”، قد انقطع قبالة سواحل الأرجنتين.

وتقوم القوات البحرية بإجراءات مكثفة لإعادة الاتصال بالغواصة “سان خوان”، التي فقدت أثناء انتقالها من أوشوا إلى مار دل بلاتا. وتعمل طائرات وسفن القوات البحرية الموجودة في الموقع، على محاولة العثور على الغواصة الأرجنتينية المذكورة.

ويبلغ طول الغواصة الأرجنتينية 66 مترا، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، وقد صُنعت في ألمانيا عام 1985.

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