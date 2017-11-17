أخصائية توضح علاقة الأرز بزيادة الوزن

تواصل – وكالات:

الأرز من الوجبات المحببة لدى الكثيرين، سواء في المطابخ الغربية والشرقية، حيث يتم تحضيره بسرعة وبسهولة، كما أن له فوائد كثيرة، إلا أن أخصائية تغذية حذرت من مخاطر تناوله في حالات معينة.

وأوضحت أخصائية الطب الوقائي في “كليفلاند كلينيك” والخبيرة في علم التغذية، روكسان سوكول، قولها إن الأرز غالباً ما يجرد من فوائده وقيمته الغذائية بعد طبخه، ونقل موقع “بيزنس إنسايدر”.

وأوضحت سوكول أن الأرز كان مصدر قلقها الغذائي الرئيس طيلة السنوات الماضية، مضيفة أن “الكربوهيدرات الموجودة في الأرز مرتبطة بالبدانة وبزيادة الوزن”.

وتابعت “كما أن الأرز الأبيض بعد تصنيعه أو طبخه يفقد كل مكوناته المهمة مثل البروتين والألياف والفيتامينات”.

ونصحت الأخصائية الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن بالتوقف “حالاً” عن تناول الأرز الأبيض، مقترحة عليهم أطعمة أخرى مثل القمح الكامل والأرز البني.

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت هي الأخرى من بعض أضرار الأرز، حيث قالت في أحد تقاريرها إن الأرز يحتوي على مكوّن الزرنيخ السام، والزرنيخ هي مادة كيميائية توجد في الأرض وفي الماء ويمتصها الأرز.