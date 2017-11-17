أخصائية توضح علاقة الأرز بزيادة الوزن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

«الحريري»: إقامتي في المملكة لإجراء مشاورات حول مستقبل لبنان

«الحريري»: إقامتي في المملكة لإجراء مشاورات حول مستقبل لبنان

زوجة المواطن المختطف في لبنان تكشف تفاصيل إطلاق سراحه.. والسفارة تتابع التحقيقات

زوجة المواطن المختطف في لبنان تكشف تفاصيل إطلاق سراحه.. والسفارة تتابع التحقيقات

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

أخصائية توضح علاقة الأرز بزيادة الوزن

أخصائية توضح علاقة الأرز بزيادة الوزن
0

 تواصل – وكالات:

الأرز من الوجبات المحببة لدى الكثيرين، سواء في المطابخ الغربية والشرقية، حيث يتم تحضيره بسرعة وبسهولة، كما أن له فوائد كثيرة، إلا أن أخصائية تغذية حذرت من مخاطر تناوله في حالات معينة.

وأوضحت أخصائية الطب الوقائي في “كليفلاند كلينيك” والخبيرة في علم التغذية، روكسان سوكول، قولها إن الأرز غالباً ما يجرد من فوائده وقيمته الغذائية بعد طبخه، ونقل موقع “بيزنس إنسايدر”.

وأوضحت سوكول أن الأرز كان مصدر قلقها الغذائي الرئيس طيلة السنوات الماضية، مضيفة أن “الكربوهيدرات الموجودة في الأرز مرتبطة بالبدانة وبزيادة الوزن”.

وتابعت “كما أن الأرز الأبيض بعد تصنيعه أو طبخه يفقد كل مكوناته المهمة مثل البروتين والألياف والفيتامينات”.

ونصحت الأخصائية الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن بالتوقف “حالاً” عن تناول الأرز الأبيض، مقترحة عليهم أطعمة أخرى مثل القمح الكامل والأرز البني.

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت هي الأخرى من بعض أضرار الأرز، حيث قالت في أحد تقاريرها إن الأرز يحتوي على مكوّن الزرنيخ السام، والزرنيخ هي مادة كيميائية توجد في الأرض وفي الماء ويمتصها الأرز.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

«صحة بيشة» تنفذ زيارات ميدانية للتطعيم ضد «الإنفلونزا الموسمية»

«صحة بيشة» تنفذ زيارات ميدانية للتطعيم ضد «الإنفلونزا الموسمية»

«صحة جازان» تعلق على صور «الفئران» بمستشفى الملك فهد

«صحة جازان» تعلق على صور «الفئران» بمستشفى الملك فهد

تحذير.. «المشروبات الغازية» تسبب مشاكلَ صحية مميتة

تحذير.. «المشروبات الغازية» تسبب مشاكلَ صحية مميتة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>