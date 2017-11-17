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«الفالح»: حملة المملكة على الفساد «عملية تنظيف للبيت»

«الفالح»: حملة المملكة على الفساد «عملية تنظيف للبيت»
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تواصل- وكالات:

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن التحقيقات الجارية في إطار مكافحة الفساد لن يكون لها أي تأثير على خطط التنمية أو أي عرقلة للاستثمارات في المملكة، واصفاً إياها بأنها عملية تنظيف للبيت.

وقال “الفالح”، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية، إن التحقيقات التي تُجرى مرتبطة فقط بعدد قليل من الأفراد، ولن تعرقل أي استثمارات أو الطرح العام المقرر لشركة “أرامكو”، بحسب “رويترز”.

وأشار إلى أن الجميع يتفهمون أن هذه مسألة محدودة ومحلية تقوم فيها الحكومة ببساطة بتنظيف البيت، مضيفاً أن مستثمرين أجانب كثيرين لهم أنشطة في المملكة منذ عقود لم يروا فساداً في تعاملاتهم مع الحكومة أو الكيانات في المملكة.

وأوضح، أن “الحملة على الفساد ليس لها أي تأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس لها تأثير بأي حال على انفتاح المملكة وتدفقات رؤوس الأموال وبيئتنا للاستثمار المفتوحة على مصراعيها”.

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