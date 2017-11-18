ابن عقيل الظاهري: الغناء يُقسِّي القلب ويُعين على هجر القرآن

تواصل- فريق التحرير:
قال الباحث الشيخ محمد بن عمر العقيل، المعروف بأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري، المختص بالقرآن وتفسيره وعلم الحديث: “إن الغناء مهما كابر المكابرون يُقسِّي القلب”.
وعبر حسابه على “تويتر” قال الظاهري: ” تكفيرًا لما سوَّدتُه من أوراق خاسئة أُشهد الله، وملائكته، وحملة عرشه الكرام، وجميع خلقه- من غير جدال في تصحيح حديث وتضعيف آخر، بل الأمر تجربة نفسية- أن الغناء مهما كابر المكابرون يُقسِّي القلب، ويُعين على هجر القرآن الكريم وحديث رسول الله وسير الصالحين”.
وكان الباحث الشيخ محمد بن عمر العقيل، أجرى عدة لقاءات مع مطربين عندما كان رئيس تحرير مجلة “التوباد”.
صدق وربّ الكعبة .. صدق !
كلام الله ومزامير الشيطان لا يجتمعان في صدر مؤمن
ولو ظنّ أحدهم جواز اجتماعهما فأقول له ناصحاً رؤوفاً :
حاذر فذلك من تزيين الشيطان لك !
وانظر ما للقرآن قراءة وتدبراً في يومك مقارنة بالغناء، ثم احكم !
( أقوله عن تجربة ) بادروا بتطهير سمعك فالزمان يتقلب ويتوجب الثبات، ولا يتأتى ذلك إلا بكلام الله فقط .
لا أم كلثوم ولا عبدالحليم ولا غيرهم سيردون عنك يوم الحساب .