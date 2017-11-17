شاهد.. «البصل» يُشعل مضاربة في أحد أسواق الكويت

تواصل – وكالات:

قررت السلطات الكويتية إبعاد اثنين من العمالة الوافدة، يعملان في سوق الجملة ‏للخضار، وذلك بعد تشاجرهما بسبب الخلاف على سعر البصل، ولعدم احترامهما ‏للنظام في الكويت.‏

ووثق مقطع فيديو مضاربة عنيفة وقعت في سوق الخضار، بعد خلاف بين ‏العاملين، ما أدى إلى التشابك بالأيدي، وتبادلهما اللكمات والصفعات، وسط ‏محاولات لفض المشاجرة من قبل عمال آخرين، دون جدوى.‏

وامتدت المضاربة لوقت طويل، وسط إصرار الوافدَين على عدم التوقف أو ‏الاستماع إلى المتواجدين في السوق، الذين حاولوا مراراً إثناءهما عن الشجار ‏والمضاربة، إلا أنهما لم يمتثلا، فقبض عليهما رجال الأمن، فيما أمرت السلطات ‏بإبعـادهما عن البـلاد لعدم احترامهما القانون والتسبب بالفوضى.‏

وكان سعر كيس البصل وصل بحسب ما قاله أحد المشترين إلى 8 دنانير، (ما يعادل 99 ريالاً)، وسط شح كبير في المتوفر منه في الأسواق، وهو ما قد يفسر المشاجرة بين العاملَين.