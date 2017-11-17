شاهد.. «البصل» يُشعل مضاربة في أحد أسواق الكويت

تواصل – وكالات:
قررت السلطات الكويتية إبعاد اثنين من العمالة الوافدة، يعملان في سوق الجملة للخضار، وذلك بعد تشاجرهما بسبب الخلاف على سعر البصل، ولعدم احترامهما للنظام في الكويت.
ووثق مقطع فيديو مضاربة عنيفة وقعت في سوق الخضار، بعد خلاف بين العاملين، ما أدى إلى التشابك بالأيدي، وتبادلهما اللكمات والصفعات، وسط محاولات لفض المشاجرة من قبل عمال آخرين، دون جدوى.
وامتدت المضاربة لوقت طويل، وسط إصرار الوافدَين على عدم التوقف أو الاستماع إلى المتواجدين في السوق، الذين حاولوا مراراً إثناءهما عن الشجار والمضاربة، إلا أنهما لم يمتثلا، فقبض عليهما رجال الأمن، فيما أمرت السلطات بإبعـادهما عن البـلاد لعدم احترامهما القانون والتسبب بالفوضى.
وكان سعر كيس البصل وصل بحسب ما قاله أحد المشترين إلى 8 دنانير، (ما يعادل 99 ريالاً)، وسط شح كبير في المتوفر منه في الأسواق، وهو ما قد يفسر المشاجرة بين العاملَين.