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«العمل»: إحالة قضية تخصيص 1.2 مليون تأشيرة استقدام إلى «نزاهة»

«العمل»: إحالة قضية تخصيص 1.2 مليون تأشيرة استقدام إلى «نزاهة»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إحالة قضية منح مليون و200 ألف تأشيرة لـ6 شركات استقدام فقط إلى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”.

جاء ذلك في رد “أبا الخيل” على الدكتور عبدالعزيز الزير مدير عام إدارة المستشارين بهيئة مكافحة المخدرات “نبراس”، ومستشار الأمين العام للشئون الاجتماعية ومكافحة الإرهاب، بشأن منح 1.2 مليون تأشيرة استقدام 6 شركات استقدام فقط.

وكان الدكتور عبد العزيز الزير، تساءل: “مَن المسؤول عن هدر هذا العدد من التأشيرات مليون و٢٠٠ ألف تأشيرة لـ ٦ شركات فقط؟ لابد من كشفه ومحاسبته وزمرته”، وأرفق مع تغريدته هاشتاق #نطالب_باغلاق_شركات_الاستقدام.

ورد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على الدكتور الزير قائلاً: “كل ما ذكرته حول موضوع الاستقدام، تم إحالته رسميًا إلى هيئة مكافحة الفساد نزاهة”.

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