مقتل وإصابة 48 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة شرق سوريا

تواصل – وكالات:

قُتل 20 شخصاً، وأصيب 28 آخرون إثر قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بتفجير سيارة مفخخة، في قرية الفرج، بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وأوضح مصدر كردي لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، إن “20 شخصاً قُتلوا، وأصيب 28 آخرون كحصيلة أولية إثر تفجير تنظيم داعش سيارة مفخخة بقرية الفرج، الواقعة بين قرية الجفرة ومعمل كونيكو للنفط والغاز، التي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف المصدر أن “الانفجار وقع عند الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم”، متابعاً أن “حصيلة ضحايا الانفجار غير نهائية، وهي مرجحة للزيادة”.