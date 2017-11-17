«الكافيين» يحمي من مضاعفات السكري المسببة للوفاة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

«الحريري»: إقامتي في المملكة لإجراء مشاورات حول مستقبل لبنان

«الحريري»: إقامتي في المملكة لإجراء مشاورات حول مستقبل لبنان

زوجة المواطن المختطف في لبنان تكشف تفاصيل إطلاق سراحه.. والسفارة تتابع التحقيقات

زوجة المواطن المختطف في لبنان تكشف تفاصيل إطلاق سراحه.. والسفارة تتابع التحقيقات

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

«الكافيين» يحمي من مضاعفات السكري المسببة للوفاة

«الكافيين» يحمي من مضاعفات السكري المسببة للوفاة
0

تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج دراسات حديثة أن تناول كوب واحد على الأقل من مشروبات الكافيين يومياً يحمي المصاب بالسكري من المضاعفات المسببة للوفاة. ويعتقد الباحثون أن فوائد القهوة والشاي لمرضى السكري من النساء والرجال شديدة الأهمية.

وقد عُرضت نتائج الدراسة الجديدة في مؤتمر جمعية السكري الأوروبية الذي انعقد مؤخراً في البرتغال، وأجريت الأبحاث في جامعة بورتو البرتغالية.

للوصول إلى هذه النتائج قام فريق البحث بتتبع البيانات الصحية والغذائية لـ 1568 امرأة و1448 رجلاً من مرضى السكري بين عامي 1999 و2010. وتم أخذ مجموعة من العوامل المؤثرة في مضاعفات السكري في الحسبان، مثل التدخين والوزن والمستوى التعليمي ومعدّل الدخل.

وأظهرت النتائج أن تناول 100 ملغ من الكافيين يومياً يقلل خطر الوفاة بسبب مضاعفات السكري بنسبة 51%. وأن تناول ما بين 100 إلى 200 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل كوبين من الشاي أو فنجان من القهوة، يرفع النسبة إلى 57%، ثم ترتفع إلى 66% عند تناول 200 ملغ من الكافيين يومياً.

ولاحظ فريق البحث أن مصدر الكافيين يؤثّر على درجة الحماية، وأن كافيين الشاي هو الأفضل خاصة للنساء المصابات بالسكري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرد يدخل في غيبوبة بعد شرب فنجان «قهوة» سرقه من سائح

قرد يدخل في غيبوبة بعد شرب فنجان «قهوة» سرقه من سائح

شاهد.. معلم كويتي يستقبل طلابه في أول يوم دراسي بـ«القهوة»

شاهد.. معلم كويتي يستقبل طلابه في أول يوم دراسي بـ«القهوة»

أثناء أداء المناسك.. نصائح مهمة للعناية بمرضى السكري في الحج

أثناء أداء المناسك.. نصائح مهمة للعناية بمرضى السكري في الحج

مواطن يستقبل الحجاج القطريين بالقهوة والتمور

مواطن يستقبل الحجاج القطريين بالقهوة والتمور

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>