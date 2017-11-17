«الكافيين» يحمي من مضاعفات السكري المسببة للوفاة

تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج دراسات حديثة أن تناول كوب واحد على الأقل من مشروبات الكافيين يومياً يحمي المصاب بالسكري من المضاعفات المسببة للوفاة. ويعتقد الباحثون أن فوائد القهوة والشاي لمرضى السكري من النساء والرجال شديدة الأهمية.

وقد عُرضت نتائج الدراسة الجديدة في مؤتمر جمعية السكري الأوروبية الذي انعقد مؤخراً في البرتغال، وأجريت الأبحاث في جامعة بورتو البرتغالية.

للوصول إلى هذه النتائج قام فريق البحث بتتبع البيانات الصحية والغذائية لـ 1568 امرأة و1448 رجلاً من مرضى السكري بين عامي 1999 و2010. وتم أخذ مجموعة من العوامل المؤثرة في مضاعفات السكري في الحسبان، مثل التدخين والوزن والمستوى التعليمي ومعدّل الدخل.

وأظهرت النتائج أن تناول 100 ملغ من الكافيين يومياً يقلل خطر الوفاة بسبب مضاعفات السكري بنسبة 51%. وأن تناول ما بين 100 إلى 200 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل كوبين من الشاي أو فنجان من القهوة، يرفع النسبة إلى 57%، ثم ترتفع إلى 66% عند تناول 200 ملغ من الكافيين يومياً.

ولاحظ فريق البحث أن مصدر الكافيين يؤثّر على درجة الحماية، وأن كافيين الشاي هو الأفضل خاصة للنساء المصابات بالسكري.