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ديوان المظالم: إطلاق خدمة «الاستئناف الإلكتروني» على الأحكام الإدارية

ديوان المظالم: إطلاق خدمة «الاستئناف الإلكتروني» على الأحكام الإدارية
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق ديوان المظالم خدمة تقديم طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية إلكترونياً، والتي تمت إتاحتها اليوم (الجمعة) للمسجلين المفَعّلين على بوابة نظام معين الإلكترونية.

وتتيح الخدمة لطالب الاستئناف تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، وللقواعد المرسومة في الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بما يواكب التحول الإلكتروني الذي يسعى إليه ديوان المظالم في المرافعات والإجراءات القضائية أمام محاكمه، للوصول إلى مرحلة الإتمام باستكمال منظومة الترافع الإلكتروني.

ويمكن عن طريق الخدمة استئناف الأحكام القضائية دون حاجة لمراجعة المحكمة، كما يمكن إرفاق كافة المستندات المؤيدة للطلب إلكترونياً، علماً بأن متابعة الإجراء الذي تم على طلب الاستئناف متاح أيضاً من خلال بوابة نظام معين، كما هو متاح على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية.

وتأتي خدمة تقديم طلب الاستئناف لتقديم الطلب إلى كافة محاكم الاستئناف التابعة للديوان، وهي محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ومحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، ويمكن الدخول على الخدمة من خلال نظام معين الالكتروني عبر الرابط التالي: https://jsportal.bog.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/MyCases.aspx

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