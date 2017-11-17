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أطباء يحذرون من استخدام بخور «الحبة السوداء»

أطباء يحذرون من استخدام بخور «الحبة السوداء»
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تواصل- الرياض:

حذر أطباء ومختصون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من “الحبة السوداء” المحروقة، بعد انتشار مقطع فيديو يزعم قدرة الحبة السوداء على شفاء الكثير من الأمراض مثل “السعال، حساسية الصدر، الصداع المزمن، علاج الحصوات، السكر” كذلك تساعد تلك الحبة على طرد الحشرات والديدان والعناكب من المنزل، عند استخدامها كـ«بخور».

وقال استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور فهد الصعب، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن شقيقة زميل له بالعناية المركزة في حالة غيبوبة بسبب استنشاق الحبة السوداء المحروقة، مؤكداً أنه يجب عدم استخدام أي وصفة في الطب البديل لأن التداوي بغير ذلك قد يودي بحياة الشخص.

وأكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طلال الأنديجاني، أن فوائد الحبة السوداء المحروقة التي تناقلها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لها أي أساس طبي، ونحن كأطباء لا نحب استعمال الأعشاب الطبية إلا المجربة التي لها أسس علمية، وفقا لـ”عكاظ”.

وأضاف، هناك معلومة غائبة عن الناس وهي أن الأدوية هي مستخلص الأعشاب “ضارة ومفيدة”، ينطبق على “الحبة السوداء” فعند حرقها يتم الاستغناء عن الفوائد فيها وتبقى الأشياء الضارة وعند استنشاقها عبر غشاء الأنف وهو الأكثر امتصاصا من المعدة وهي سريعة الهيجان وحساسة جداً، لذلك تضرر أكثر المجربين لوصفة الحبة السوداء المحروقة.

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