«الجبير»: لبنان لن ينعم بالسلام إلا بنزع سلاح «حزب الله» الإرهابي

تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم، إن حزب الله تنظيم إرهابي، ولن ينعم لبنان بالسلام إلا بنزع سلاحه، وأنه يجب نزع سلاحه ليكون حزباً سياسياً من أجل استقرار لبنان.

وأضاف “الجبير”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني عُقد في مدريد، أن “لبنان لن ينعم بالسلام إلا بنزع سلاح حزب الله، فلا يمكن السماح لميليشيا حزب الله الإرهابية بالعمل خارج إطار القانون”.

وتابع، أن حزب الله هو الذي وضع العراقيل أمام سعد الحريري وارتهن النظام المصرفي لأنشطته الإرهابية، مؤكداً أن المملكة لطالما كانت داعمة للبنان واتفاق الطائف.