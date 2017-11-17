4 زيوت طبيعية تعالج الإمساك.. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

الإمساك مشكلة يعاني منها البعض ولكنها لا تشكل في الأساس أزمة صحية كبيرة، ويمكن التغلّب على الإمساك بالعلاجات المنزلية مع إجراء تغييرات في نوعية الطعام، وممارسة النشاط البدني وخاصة المشي. لكن الإمساك يسبب إزعاجاً خاصة إذا كان متكرّراً أو تستمر نوباته لفترة طويلة.

ويتم تعريف حالة الإمساك بأنها تراجع معدّل الإخراج إلى 3 مرات في الأسبوع أو أقل، مع جفاف البراز وصعوبة الإخراج، وانتفاخ وألم البطن. وإذا استمر الإمساك لأكثر من أسبوع يعتبر مزمناً، وهي حالة قد يمتد فيها لفترة شهر.

وبحسب خبراء الصحة يمكن علاج الإمساك بالزيوت الأساسية بمزجها وتخفيفها مع زيوت أخرى، مثل زيت جوز الهند أو الزيتون، ووضع مزيج الزيت على جلد البطن، أو استنشاقه عن طريق الأنف، أو وضعه على قطعة قماش دافئة ومبتلة، واستخدامها ككمّادات دافئة.

الزيوت الأساسية التي تعالج الإمساك هي:

1- زيت الزنجبيل. ضع قطرتين من الزيت على قطعة قماش دافئة ومبتلة، ثم ضعها مباشرة على البطن لمدة دقيقتين أو 3 دقائق. بعد أن تبرد قطعة القماش استخدمها في تدليك للبطن بحركة في اتجاه عقارب الساعة.

2- زيت النعناع. امزج قطرة من زيت النعناع مع 4 قطرات من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وضع الزيت مباشرة على البطن 3 مرات في اليوم.

3- زيت الشُّمَّر. امزج قطرتين من زيت الشُّمَّر مع زيت الزيتون واستخدم المزيج في تدليك البطن باتجاه عقارب الساعة. يمكنك استنشاق قطرات زيت الشُّمَّر أيضاً وأنت تقوم بالتدليك.

4- زيت اللافندر. يساعد زيت اللافندر (الخزامى) على الاسترخاء وخفض التوتر، لذلك يناسب من يشكو من أعراض متلازمة القولون العصبي. اتبع نفس طريقة التدليك أو المساج للبطن باستخدام مزيج زيت اللافندر مع زيت مخفّف مثل جوز الهند أو الزيتون.