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مدير جامعة الطائف: نظام الجامعات الجديد أغفل 6 أمور جوهرية

مدير جامعة الطائف: نظام الجامعات الجديد أغفل 6 أمور جوهرية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، أن مسودة نظام الجامعات الجديد غاب عنه 6 أمور جوهرية كان يجب أن تراعى فيها، متمثلة في غياب الضمانات لحماية الجامعات من الاختراقات الفكرية والاختطافات الأيدولوجية، وتحديد سياسات للتدخل السريع ونظام خاص لإيقافها عند حدوثها.

وأضاف زمان في الورقة التي قدمها بعنوان “المنظومة الابتكارية ومشروع النظام الجديد للجامعات.. الفرص والتحديات” في الجلسة الأولى لليوم الختامي لمنتدى أسبار الدولي 2017 والتي تحدثت عن “الابتكار المؤسسي” بإدارة وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أشار زمان إلى أنه يجب وضع سياسات للحرية الأكاديمية لحمايتها وتأطيرها، ودعم دور المرأة وحضورها في العمل الأكاديمي والإداري بالجامعات، ومراعاة تفاوت الجامعات في الخبرات والأصول والإمكانات، ووضع آلية للتطبيق وسياسات مرحلية للتنفيذ للمحافظة على المكتسبات القائمة، وتوزيع الصلاحيات والسلطات التشريعية والرقابية والتنفيذية بين المجالس المختلفة وضمان عدم التداخل والازدواجية.

وشدد مدير جامعة الطائف بأن النظام سيعطي الفرصة لحراك أكاديمي جديد وفرص للمتميزين من معلمين وأعضاء هيئة تدريس ليحصلوا على تقييم أكبر بناء على ما يقدمونه، مبيناً أن هناك ضعف في أعداد الأكاديميين السعوديين، مستبعدا أن يكون هناك هاجس بشأن المزايا الوظيفية، متوقعاً أنها لن تكون محل قلق بالنسبة لهم، وفقا لـ”الوطن”.

وتابع زمان أن من أهم معالم النظام الجديد للجامعات النص على الاستقلالية المالية والإدارية للجامعات، وتصنيف الجامعات إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية، وتشكيل الإدارة الذاتية للجامعات من خلال مجالس أمناء (تعد وتعتمد اللوائح الإدارية والتنظيمية الخاصة بكل جامعة)، وإعطاء الحق للجامعات للاستثمار المباشر في أصولها ومنتجاتها وإنشاء وتأسيس الشركات، إضافة إلى فتح المجال للجامعات الأجنبية لفتح الفروع وتقديم البرامج والخدمات الأكاديمية في المملكة.

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