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«حماية المستهلك»: نراقب أسعار الغذاء عالمياً ونرصد متغيرات السوق المحلي

«حماية المستهلك»: نراقب أسعار الغذاء عالمياً ونرصد متغيرات السوق المحلي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت جمعية حماية المستهلك مراقبتها ومتابعتها للأسعار العالمية والأسعار المحلية للغذاء ورصد أوجه المقارنة بينها وتفاوتها محلياً وعالمياً.

وأكد المشرف على العلاقات العامة والإعلام بجمعية حماية المستهلك محمد الأحمري أن الجمعية تقدم التوعية للمستهلك كما تزود الجهات المعنية بالمقارنة بين الأسعار عالمياً ومحلياً وتطلب منها التدخل في حالة وجود حاجة لذلك، كما تبلغ التجار عن الأسعار العالمية والمحلية.

وأوضح الأحمري في الوقت نفسه أنه من خلال متابعة الأسعار التي يتم الإعلان عنها من قبل المنظمة العالمية للأغذية الفاو فإن الأسعار عادة بيّن انخفاض وركود وارتفاع بشكل شهري.

من جانب آخر أوضحت المؤسسة علامة للصوامع والغلال أن السياسة التي تنتهجها فيما يخص استيراد القمح من الخارج والتحول نحو التعامل مع الأسواق العالمية يتم من خلال تطبيق آلية استيراد تتسم بالشفافية والكفاءة بطرح منافسات عالمية لاستيراد أنواع القمح وفق مواصفة قياسية من قبل فريق سعودي متخصص في الاستيراد قادر على التعامل مع الأسواق العالمية من خلال تقارير يومية وأسبوعية لتطورات الأسواق العالمية.

إضافة إلى تأهيل الشركات العالمية الكبرى المتخصصة التي لديها خبرة كبيرة في تصدير الحبوب وبالتالي عدم الاعتماد على الوسطاء، في عملية آلية الطرح والترسية التي تتم بكل شفافية من خلال الإعلان عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتلقي العروض من الشركات المؤهلة والترسية على أقل الأسعار في ضوء المواصفة القياسية الموحدة، مما مكنها خلال المرحلة السابقة من التعامل بنجاح مع تقلبات أسواق القمح العالمية واختيار التوقيت المناسب لطرح المنافسات.

وكان مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو قد أكد في تقرير حديث عن رصد انخفاض 2.2 نقطة (1.3 في المائة) خلال أكتوبر عن مستواه المسجّل في سبتمبر، ومع أن المؤشر على هذا المستوى أعلى بنسبة 4 نقاط (2.5 في المائة) مما كان عليه في أكتوبر 2016 فقد بقي يقل بنسبة 27 في المائة عن مستواه الأعلى تاريخياً (بالقيمة الاسمية) الذي بلغ 240 نقطة في فبراير 2011. وباستثناء الحبوب، فإن كل المؤشرات الأخرى المستخدمة في حساب هذا المؤشر، قد تراجعت في أكتوبر.

وقد بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب في المتوسط 152.8 نقطة، أي بارتفاع طفيف عما كان عليه في سبتمبر وبارتفاع 10.5 نقاط (7.4 في المائة) مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

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