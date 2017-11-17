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عاصفة في تعليم الرياض.. قرارات إعفاء لكبار مسؤولين ومديري وإدارات إشراف

عاصفة في تعليم الرياض.. قرارات إعفاء لكبار مسؤولين ومديري وإدارات إشراف
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تواصل – الرياض

أنهت إدارة تعليم الرياض خدمات أربعة مسؤولين كبار، منهم مساعدان للمدير العام، كما أعفت مديري إدارات امتدت خدماتهم لوقت بعيد.

وطبقاً للمصادر، من المنتظر أن تطول الإعفاءات عدداً  آخر من الموظفين، لتشمل القسم النسائي في إدارة التعليم، فيما قدم موظفون آخرون طلب إنهاء خدماتهم في الإدارات التي يشغلونها في ظل السياسة الجديدة، التي تتبعها الإدارة حالياً .

وأضافت المصادر أن عملية إنهاء التكاليف لمساعدي مديري التعليم والإدارات التابعة لإدارة التعليم بعد شهر ونصف الشهر من تعيين المدير الجديد للتعليم بإدارة الرياض حمد الوهيبي، الذي بدأ فعلياً حملة تغيير في إدارته الجديدة، كما ستشمل «الحملة» وفقاً لتلك المصادر إنهاء خدمات بعض المسؤولين في مكاتب التعليم (بنين)، ومكاتب التعليم (بنات)، في مراكز الإشراف.

وأكد مسؤول لـ”الحياة”، أن الأنظار تتجه خلال الفترة المقبلة إلى إعفاء وإنهاء تكليفات لعدد من القادة، من أبرزهم مدير مكتب التعليم في قرطبة (بنين)، ومدير مكتب التعليم في الروابي (بنين)، ومدير مكتب الغرب (بنين)، ومديرة مكتب التعليم في النهضة (بنات).

وشملت قرارات إنهاء التكليف مدير شؤون الموظفين وتنمية الموارد البشرية تركي العقيل، وكذلك المساعد للخدمات المساندة فهد الحربي، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) حنان السلطان.

وأصدر مدير التعليم الجديد تكليفات وقرارات جديدة لقيادات في «تعليم الرياض» شملت تكليف محمد العيد مساعداً للمدير العام للخدمات المساندة، وإبراهيم السالم مديراً لإدارة الموارد البشرية، وحمد الشنيبر مستشاراً عاماً لمدير التعليم مدة عام دراسي كامل، وريم الراشد مساعدة للشؤون التعليمية (بنات)، وعبدالله الغنام مساعداً للشؤون التعليمية (بنين)، إضافة إلى عمله مديراً لمكتب تعليم جنوب الرياض.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  2. ٤
    زائر

    عحيب امركم المساعد لابد يتواجد ٢٤ ساعه بعمله كيف يجمع بين ادارة المكتب وعمل المساعد هل قلت القيادات او نضبت ؟؟؟

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  3. ٣
    زائرخيرا ان شاءالله وعسى فى الجديد بركه وحركه واهتمام

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