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«الصحة» تحذر من خطورة الزيوت المهدرجة

«الصحة» تحذر من خطورة الزيوت المهدرجة
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تواصل- فريق التحرير:

شدّدت وزارة الصحة على خطورة الزيوت المهدرجة (المتحولة) على صحة الفرد والمجتمع، وما تسببه من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول الضار والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى خفض مستوى الكولسترول النافع بالدم.

وأوضحت، أن الزيوت النباتية المتحولة تزيد نسبة الكلسترول الضار ، وتسبب أمراض القلب التاجية ، إلى جانب تدني مناعة جسم الإنسان، وزيادة الوزن والسكري النوع الثاني ، حيث توصل باحثون من جامعة هارفارد إلى أن استبدال الدهون المهدرجة بالدهون النباتية غير المشبعة يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 40%‏.

وذكرت “الصحة”، أن عدد من الدول منعت استخدام الزيوت المهدرجة بسبب ضررها، منها الدنمارك وهنجاريا والأردن.

وتابعت، أنه يتم الحصول على هذه الدهون المتحولة من عدة مصادر ، أكثرها استهلاكاً المنتجات المصنعة مثل: الوجبات السريعة، والمخبوزات الجاهزة والفطائر المغلفة، الشوربات الجاهزة والنودلز، البطاطس المقرمشة (الشبسات) والأطعمة المقلية المجمدة ، وبعض أنواع زبدة الفول السوداني ومبيضات القهوة.

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