«الإسكان» تكشف حقيقة الرافضين لمنتجات «سكني»

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، إن وزارة الإسكان أعلنت عن الدفعة العاشرة من “سكني” بإجمالي 30871 مشروع سكني وتمويلي بكل مناطق المملكة، استهدفت كل فئات المجتمع.

وأضاف “السويلم”، عبر برنامج “ياهلا”، أن وزارته تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي بنهاية 2017، مؤكداً أن هناك وحدات سكنية جاهزة تم تخصيصها بالكامل، وأخرى على الخارطة يتم تقديمها بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وتابع، أن موقع المشروع قد يكون سبب للرفض، لكنها حالات محدودة، ومن يرفضون منتج سكني يعودون لقائمة الانتظار حتى يتم تخصيص منتج آخر لهم، ولا يتم استبعادهم.

وأكد أن الوحدات السكنية تتراوح أسعارها من 250 إلى 700 ألف، وهناك الأراضي المجانية المطورة التي تقدم للمواطنين، مضيفاً أنهم يستهدفون منح 75 ألف قطعة أرض مطورة من خلال الدفعات المتعاقبة، وتم تسليم أغلبها، ولم يتبق سوى 8 آلاف قطعة.

‏وعن البرامج والفئات المستهدفة، قال إن أغلب برامجهم تستهدف الأسرة السعودية، وما نفعله من تنظيم لسوق الإسكان سينعكس على بقية الفئات الاجتماعية بالمملكة.