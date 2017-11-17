المملكة تشتري سندات خزانة أمريكية بـ47.3 مليار دولار خلال عام

تواصل – الرياض:

بلغت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية نحو 136.7 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع 137.9 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس قبله، متراجعة بنسبة 0.8%، بما يعادل 1.2 مليار دولار.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 53%، وقيمة 47.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية سبتمبر 2016، البالغ 89.4 مليار دولار، وفقا لـ«الاقتصادية».

وكانت المملكة اشترت أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 8.8 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، لترفع رصيدها إلى 142.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 6.5% عن مستوياتها في مايو قبله البالغة 143 مليار دولار.

ورفعت المملكة رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية ،يونيو الماضي، للشهر التاسع على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

وارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وإلى 112.3 بنهاية يناير 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار، وإلى 124.5 مليار دولار في مارس، ثم إلى 126.8 مليار دولار في أبريل، وإلى 134 مليار دولار في مايو، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في يونيو.

قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

وأظهر التحليل، أن رصيد المملكة في يونيو 2017 هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في مارس 2016)، حيث جاءت القفزة بعد أن اشترت المملكة 46.1 مليار دولار من السندات الأمريكية آخر تسعة أشهر.