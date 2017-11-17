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«الحربي» يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة بدءاً من الأحد المقبل

«الحربي» يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة بدءاً من الأحد المقبل
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تواصل- نايف الحربي:

قال رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، علي بن أحمد السفري الحربي، إن آخر تحديثات النماذج العددية العالمية تشير إلى نشوء حالة عدم استقرار جوي ابتداء من يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى الأربعاء تتسبب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متعددة من المملكة.

وأضاف “الحربي” لـ “تواصل” أن هذه المناطق تشمل المنطقة الشمالية وتبوك وحائل والمدينة ومكة والقصيم والشمالية الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية لمنطقة الرياض وتكمن قوة الحالة على سواحل ومرتفعات غرب المملكة؛ حيث من المتوقع أن تشمل الوجه أملج ينبع رابغ ثول جدة وحتى شمال الليث.

وتابع، أن المملكة تمر بحالة عبارة عن أندفاع كتلة هوائية مدارية رطبة من الجنوب والجنوب الغربي للبحر الأحمر، وذلك يتوافق باندفاع موجات تبريد علوي بصحبة جبهه هوائية شمالية باردة وجافة في السطح ينشأ من ذلك بحول الله اصطدام (ConVergys) قوي بين هاتين الكتلتين المختلفتين العناصر ونشوء سحب قوية في مسطح مياه البحر الأحمر (الدافئ في هذه الفترة) ومن ثم تمدد هذه السحب إلى السواحل وتوسعها نحو المرتفعات الجبلية المطلة.

وأفاد بأن القراءات العددية تشير إلى تكون خط جبهي ممطر عبر مياه البحر الأحمر يتقدم عبر السواحل ابتداء من سواحل المدينة وحتى سواحل مكة حيث تشير القراءات إلى اشتداد وتيرة هذا الخط الجبهي على سواحل منطقة مكة المكرمة.

ونصح “الحربي”، جميع الصيادين ومرتادي البحر الأحمر توخي الحذر وعدم المجازفة أثناء هذه الفترة، كما نصح بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعلى وجه الخصوص سواحل منطقة مكة المكرمة من مستورة وحتى جنوب جدة، وذلك من باب الحيطة والحذر.

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