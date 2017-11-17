بالفيديو.. صاعقة تضرب طائرة عقب إقلاعها بلحظات

تواصل- وكالات:

في مشهد مريع، أظهرت لقطات مصورة لحظة تعرض طائرة ركاب لصدمة عنيفة من صاعقة، بعيد إقلاعها من المطار بدقائق قليلة.

وتظهر الطائرة التابعة للخطوط الملكية الهولندية وهي تنطلق على مدرج مطار أمستردام الدولي، وتحلق في أجوائه الغائمة دون أي مشاكل تذكر، قبل أن يحدث ما لم يتوقعه أحد.

فبينما بدأت الطائرة رحلتها عبر طبقات الغيوم الكثيفة، ضربت مقدمتها صاعقة قوية مرت عبر هيكل الطائرة بالكامل وخرجت من جناحها الأيمن. وبحسب التقارير، فإن الطائرة أكملت رحلتها دون أي أضرار أو إصابات.

وتم نشر مقطع فيديو يرصد الحادثة المريعة التي تعرضت لها الطائرة على الكثير من منصات التواصل الاجتماعي، حيث لقي الفيديو رواجاً كبيراً بين المتابعين وحصل على عدد مشاهدات هائل.

من الجدير بالذكر بأن الطائرات التجارية يتم بناؤها بشكل يسمح للبرق والصواعق المرور عبر طبقات هيكلها الخارجية دون أن تصاب بأضرار كبيرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.