«التأمينات الاجتماعية» تكشف حقيقة خروج 300 ألف من سوق العمل

تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار حقيقة ما جاء في تقرير صحافي نُشر مؤخراً، حول خروج 300 ألف مشترك أجنبي و500 ألف مشترك سعودي من سوق العمل خلال الفترة من نهاية 2016 وحتى سبتمبر 2017.

وأضاف أنه تم استخدام مصطلح “خروج من العمل” للفئتين، والحقيقة أن أحد الأرقام يشمل المستبعدين فقط بينما يشمل الآخر الفرق بين المشتركين النشطين بين التاريخين المذكورين.

وتابع، أن خروج عدد 300 ألف مشترك غير سعودي من سوق العمل خلال الفترة يمثل الانخفاض الفعلي في عدد المشتركين غير السعوديين نتيجة المقارنة بين عدد المشتركين النشطين بين التاريخين.

وأكد أن ما جاء في التقرير حول خروج 500 ألف مشترك سعودي من سوق العمل “غير دقيق”، حيث إن المقارنة الدقيقة تظهر أن هناك زيادة في عدد السعوديين الذين دخلوا سوق العمل بمقدار 12 ألفاً، بينما شهد عدد الوافدين انخفاضاً بمقدار 300 ألف خلال الفترة المذكورة.