«التأمينات الاجتماعية» تكشف حقيقة خروج 300 ألف من سوق العمل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

شاهد.. «خالد شاعري» من 610 إلى 60 كيلو في 4 سنوات

شاهد.. «خالد شاعري» من 610 إلى 60 كيلو في 4 سنوات

متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً

متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً

«شرطة مكة» تكشف ملابسات مقطع «الفتاة وعامل المطعم» (فيديو)

«شرطة مكة» تكشف ملابسات مقطع «الفتاة وعامل المطعم» (فيديو)

«التأمينات الاجتماعية» تكشف حقيقة خروج 300 ألف من سوق العمل

«التأمينات الاجتماعية» تكشف حقيقة خروج 300 ألف من سوق العمل
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار حقيقة ما جاء في تقرير صحافي نُشر مؤخراً، حول خروج 300 ألف مشترك أجنبي و500 ألف مشترك سعودي من سوق العمل خلال الفترة من نهاية 2016 وحتى سبتمبر 2017.

وأضاف أنه تم استخدام مصطلح “خروج من العمل” للفئتين، والحقيقة أن أحد الأرقام يشمل المستبعدين فقط بينما يشمل الآخر الفرق بين المشتركين النشطين بين التاريخين المذكورين.

وتابع، أن خروج عدد 300 ألف مشترك غير سعودي من سوق العمل خلال الفترة يمثل الانخفاض الفعلي في عدد المشتركين غير السعوديين نتيجة المقارنة بين عدد المشتركين النشطين بين التاريخين.

وأكد أن ما جاء في التقرير حول خروج 500 ألف مشترك سعودي من سوق العمل “غير دقيق”، حيث إن المقارنة الدقيقة تظهر أن هناك زيادة في عدد السعوديين الذين دخلوا سوق العمل بمقدار 12 ألفاً، بينما شهد عدد الوافدين انخفاضاً بمقدار 300 ألف خلال الفترة المذكورة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

زوجة المواطن المختطف في لبنان تكشف تفاصيل إطلاق سراحه.. والسفارة تتابع التحقيقات

زوجة المواطن المختطف في لبنان تكشف تفاصيل إطلاق سراحه.. والسفارة تتابع التحقيقات

متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً

متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً

بعد توبيخه حارس أمن.. مغردون ينتقدون مواطناً: تجاوزت حدك

بعد توبيخه حارس أمن.. مغردون ينتقدون مواطناً: تجاوزت حدك

عودة المواطن المختطف بلبنان إلى المملكة خلال 48 ساعة

عودة المواطن المختطف بلبنان إلى المملكة خلال 48 ساعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>