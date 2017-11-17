تعرَّف على طريقة قراءة الرسائل المحذوفة من تطبيق «واتس آب»

تواصل- وكالات:

أطلق تطبيق واتس آب المملوك من قبل فيسبوك، ميزة “حذف الرسائل المرسلة” (DELETE FOR EVERYONE)، التي تتيح “إلغاء” الرسائل المحرجة؛ ما يؤدي إلى حذفها بشكل فعال من المحادثة.

ومع ذلك، توجد ثغرة غير عادية في الميزة الجديدة، حيث وجد ANDROID JEFE أنه يمكن قراءة الرسائل المحذوفة من خلال سجل الإشعارات على هواتف أندرويد.

ويمكن تطبيق الأمر عن طريق الضغط مطولاً على رمز الإعدادات، والنقر على “عنصر التحكم” (WIDGETS)، الذي يظهر على أعلى النافذة وسحب أداة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية. وبعد ذلك، انتقل إلى الأسفل للوصول إلى (NOTIFICATION LOG).