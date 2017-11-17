المملكة في مقدمة دول الـ20 بمؤشر فرص العمل

تواصل – الرياض:

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول التعاون الخليجي، نادر محمد، في مؤتمر صحفي بالرياض، إن 6 إصلاحات نفذتها السعودية ضمن مؤشر البنك «الإصلاح لخلق فرص العمل»، دفعها ثانيا ضمن مجموعة دول الـ20.

وأكد المدير الإقليمي للبنك في دول الخليج نادر محمد، أن البنك يدعم الدول الأعضاء بشدة على وضع أسس وأطر لمكافحة الفساد، لزيادة الشفافية في إدارة موارد الدولة، وفقاً لـ”الوطن”.

وبين أن المملكة قفزت في المؤشر من 59.58 إلى 62.30، أي بزيادة مئوية 4 % خلال العام الماضي، بسبب تنفيذ 6 إجراءات إصلاحية، وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.