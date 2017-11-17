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رئيس زيمبابوي يظهر علنا لأول مرة منذ الانقلاب

رئيس زيمبابوي يظهر علنا لأول مرة منذ الانقلاب
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تواصل – وكالات:

وصل رئيس زيمبابوي روبرت موجابي إلى حفل تخرج جامعي في العاصمة هاراري، اليوم الجمعة، في أول ظهور علني له منذ استيلاء الجيش على السلطة الذي تقول مصادر سياسية إنه يهدف إلى إنهاء حكمه الممتد منذ 37 عاماً.

وجلس موجابي في مقعد خشبي كبير في صدارة قاعة الاحتفال. وحيا الحضور وهو يعلن بداية المراسم.

واستولى الجيش في زيمبابوي على السلطة هذا الأسبوع في خطوة تهدف على الأرجح إلى منع موجابي (93 عاماً) من تسليم السلطة لزوجته، لكن موجابي لم يعلن استقالته كما لم يتم عزله رسمياً ونشرت وسائل الإعلام صوراً له أمس وهو يصافح قائد الجيش الجنرال كونستانتينو تشيوينجا.

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