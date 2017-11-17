«واتس آب»: رسائل صوتية دون الضغط على الميكروفون قريباً

تواصل – وكالات:

تعمل خدمة التراسل الفوري واتس آب على اختبار طريقة جديدة لإرسال الرسائل الصوتية تهدف إلى تحسين التجربة، خاصةً أنها تفرض على المستخدمين إبقاء أصابعهم على زر الميكروفون إلى حين انتهاء التسجيل.

وكانت واتس آب، التي تملك أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهرياً، قد أطلقت ميزة الرسائل الصوتية أول مرة في عام 2013، ولكنها لم تقم بتحديث الميزة منذ ذلك الحين، مع أنها قدمت إمكانية الاتصال الصوتي ثم المرئي لاحقاً.

وقال حساب WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا الجديدة ضمن النسخ التجريبية من التطبيق، اليوم الخميس إنه عثر على ميزة جديدة تسمح بتسجيل الرسائل الصوتية من دون الحاجة لإبقاء الأصبع على زر الميكروفون.

وتُظهر الميزة الجديدة، حينما يبدأ المستخدم بتسجيل رسالة صوتية، واجهة تمرير جديدة لزر الميكروفون، وبعد قرابة نصف ثانية، سوف يرى المستخدم خياراً للتمرير إلى أعلى للدخول في وضع التسجيل، مما يسمح له بتسجيل رسالة صوتية بالمدة التي يريد من دون الحاجة للضغط على زر الميكروفون أثناء ذلك.

ويُعتقد أن الميزة الجديدة سوف تريح؛ حين إطلاقها، المستخدمين كثيراً، خاصةً أنها لا تفرض عليهم الإبقاء على أصابعهم على الشاشة طوال الوقت، ثم إنها تسمح لهم بمراجعة الرسائل السابقة.

ويُشار إلى أن واتس آب، المملوكة لشركة فيس بوك، تعمل بانتظام بتعزيز خدماتها بالمزايا الجديدة، إذ أعلنت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن دعم مشاركة الموقع الجغرافي لحظياً، كما أطلقت ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل بعيد إرسالها.