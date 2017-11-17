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«القحطاني»: عقوبة القصاص محور سؤال المنظمات الدولية الزائرة للمملكة

«القحطاني»: عقوبة القصاص محور سؤال المنظمات الدولية الزائرة للمملكة
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تواصل – الرياض:
كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني عن تكرار المحور الخاص عقوبة القصاص فيما يطرح أثناء زيارات المنظمات الحقوقية الدولية وممثلي الدول الأوروبية للجمعية لحقوق الإنسان.
وقال القحطاني إن قضية الإعدام تكون حاضرة خلال لقاءاتنا مع المنظمات الحقوقية الدولية وممثلي وسفراء الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الرد على ذلك المحور يأتي موحداً وهو أن حكم القتل يحكمه نصوص شرعية قطعية مصدرها القرآن الكريم وأن حق العفو يعود لأولياء الدم (أقارب المجني عليه).

ولفت إلى الدور الكبير الذي يقوم به مسؤولو الدولة في طلب العفو عن كثير من الحالات ويبقى الأمر راجع لأولياء الدم في طلب التنفيذ من عدمه. ولفت رئيس الجمعية لحقوق الإنسان أن هذا الأمر يتم تفهمه من كثير من مندوبي المنظمات الحقوقية وممثلي الدول الأجنبية، طبقاً لـ “الوطن”.
جاء ذلك عقب زيارة سفير مملكة النرويج لدى المملكة اويفند ستوكه يرافقه المستشار اولريك تيتزشنر نائب رئيس البعثة وكينه روستن مسؤول الشؤون الثقافية، أمس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

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