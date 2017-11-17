استشاري: السكري السبب الرئيسي للوفاة بين النساء

تواصل – الرياض

قال الدكتور سعد الزهراني استشاري أمراض السكري والغدد الصماء بمدينة الملك فهد الطبية، ان مرض السكري هو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء.

وأضاف ان الدراسات أوضحت اصابة سيدتين من كل خمس نساء بالسكري في مرحلة الحمل، وتتضاعف نسبة إصابتهن بالأمراض القلبية الوعائية 10 مرات.

وتابع “الزهراني” خلال فعالية «المرأة والسكري.. نحو مستقبل صحي»، بمركز السكري والسمنة والاستقلاب بالمدينة الطبية في الرياض، ان 199 مليون امرأة في العالم مصابة بمرض السكري بنسبة 2 من كل 5 نساء في مرحلة الحمل، كما أن المصابات بالنوع الأول من السكري أكثر عرضة لمخاطر الإجهاض أو إنجاب طفل ذي تشوه خلقي، وفقاً لـ”الرياض”.