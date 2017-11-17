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«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

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توقعات «الأرصاد»: أجواءً مستقرة على المناطق وسحب ركامية بمرتفعات مكة

توقعات «الأرصاد»: أجواءً مستقرة على المناطق وسحب ركامية بمرتفعات مكة
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تواصل – الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً جنوبية على طول القطاع الغربي مع ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في حين تتكون السحب الركامية مساءً على مرتفعات مكة المكرمة وأجواءً مستقرة على باقي مناطق المملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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