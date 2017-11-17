21 مشروعاً لطالبات «تعليم الرياض» في الحفل الختامي لريادة الأعمال

تواصل – هياء الدكان:

بحضور عدد من القيادات التربوية والمهتمات والمشرفات التربويات والطالبات،افتتح الحفل الختامي للمشروع الوزاري لريادة الأَعْمَال الذي تُنَظِّمه إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض ، والذي أقيم على مسرح مدارس الجودة شمال الرياض.

بَعْدَ ذَلِكَ قدمت طالبات مدارس الدوحة الأهلية نشيداً ترحيبياً ثم قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، كلمتها بهذه المناسبة رحبت فيها بالحاضرات وعبرت عن سعادتها بهذا النجاح والمعرض المصاحب للحفل بأيدي الطالبات ، وذَكَرَت أن هذا الحفل والمعرض الختامي ضمن المشروع التنافسي لريادة الأَعْمَال وهو مشروع وطني لتطوير مهارات الطالبات في إدارة الأَعْمَال وإنشاء المشاريع الاسْتِثْمَارِيّة وترسيخ ثقافة العمل الحر،وذلك بتنفيذ ورش تدريبية وفعاليات إثرائية في مجال الاقتصاد وإكْسَاب الطالبة الأسس العلمية لريادة الأَعْمَال،هذا ويشارك في الحفل ٢١ مشروعاً ريادياً تأهلت لطالبات من مِنْطَقَة الرياض من جميع المكاتب والمحافظات تحت إشراف إدارة نشاط الطالبات، وأَضَافَت الدريهم وجاءت هذه المشاريع تنفيذاً للخطط الممتدة من رؤية ولاة أمرنا وتطلعاتهم، تنفيذاً ونجاحاً في الميدان بمشيئة الله تعالى، وقدمت الدريهم شكرها للمشرفة على المشروع بإدارة النشاط بتعليم الرياض أسماء الشهيل ولجميع المشاركات والداعمين على هذا التميز.

بعدها قدمت مزنة النفيعي محاضرة ومستشارة الابتكار بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومنفذة عِدَّة مشاريع ومبادرات ورقة عمل بعنوان: ريادة الأَعْمَال بين النظرية والتطبيق تفاعل معها الحاضرات وعرفت فيها رواد الأَعْمَال بأنهن من يبحث عن فرص مناسبة جديدة في الأَعْمَال، كما يمكن أن تكون لهن مؤسسة سواء هادفة للربح أو غير هادفة للربح، وتناولت النفيعي المرأة في ريادة الأَعْمَال ومجال إِبْدَاعها والعوامل التي تعينها للإِبْدَاع والتميز، ومنها التشجيع والدعم بالتمويل وأشارت مُؤكّدَة أننا ننادي بتملك أصحاب الأفكار لأفكارهم، كما بشرت النفيعي بقبول انضمام 10 طالبات لبرنامجها التدريبي المتخصص الذي تشرف عليه مباشرة في ريادة الأَعْمَال، بعدها شَارَكَت أ. ديما الباز من صندوق المئوية وهي مؤسسة غير ربحية تُعنى بدعم مشاريع الشباب، وأعلنت الباز وبشرت وسط فرحة الجميع قبول جميع الطالبات الرائدات ومنحهن الفرصة من قبل صندوق المئوية، ثم تقدمت مديرة نشاط الطالبات لتكريم طالبات تعليم الرياض المشاركات بالمشروع الوطني لريادة الأَعْمَال بمعيّة القيادات الحاضرات.

بَعْدَ ذَلِكَ قدمت طالبات مدارس الجودة أوبريت (ارتديت المجد)، ثم تم تكريم رعاة الحفل كما تم شكرهم، وشكر مدارس الجودة والمشرفة العامة على مدارس الجودة جواهر الزهراني على الدعم والاستضافة، ومكتب تعليم وسط وتعليم شمال الرياض، ومكتب تعليم ثادق والمشرفات والمشاركات على مشاركتهن في الرعاية وإنجاح الحفل والفعاليات.