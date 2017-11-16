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منذ بداية العام.. إلغاء تراخيص 13 مكتب استقدام وإيقاف الخدمات عن 177 أخرى

منذ بداية العام.. إلغاء تراخيص 13 مكتب استقدام وإيقاف الخدمات عن 177 أخرى
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن إلغاء تراخيص 13 مكتب استقدام، كما أوقفت الخدمات عن 177 مكتباً وشركة كذلك، وسحبت من الضمان البنكي لعدد 7 مكاتب أخرى، ووجهت أيضاً 103 إنذارات لـ 28 شركة استقدام، وذلك منذ بداية 2017.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل عبر حسابه في “تويتر” أن هذه العقوبات بسبب مخالفة هذه المكاتب لأنظمة وقواعد الاستقدام، وعدم التزامها بالبنود التعاقدية مع العملاء.

يذكر أن متحدث العمل أعلن، قبل أسبوع، أن موقع مساند يتيح للعملاء الاطلاع على أسعار استقدام العمالة المنزلية، ومدد الاستقدام، كما توعد المكاتب والشركات غير الملتزمة بالأسعار المحددة، بالعقوبات التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص.

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