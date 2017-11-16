5 خطوات لحماية هواتف «آيفون» من الاختراق نهائياً

تواصل – وكالات:

يهمل كثيرون من مستخدمي هواتف “آيفون” تأمينها؛ ظناً منهم أن مجرد تعيين “باسورد” كافٍ لمنع أَي شخص من اقتحام خصوصيتهم، والوصول إلى المعلومات والملفات الخَاصَّة بهم دون علمهم.

وفي هذا الصدد، عرض موقع Gadgetsnow عَدَدَاً من الطرق لتأمين هاتفك “آيفون”، والحفاظ على الخصوصية، كالآتي:

1 – إِلْغَاء ظهور المعلومات على شاشة القفل: اختيار رمز مرور رقمي قوي بهاتفك الآيفون لن يمنع أَي شخص من الوصول إلى البيانات الخَاصَّة بك، إذا كنت تتركها تظهر على شاشة القفل.

إذ يمكن أن تَحْتَوِي الرسائل الإِلِكْتُرُونِيّة والرسائل النصية والتطبيقات الأخرى على بيانات حساسة قد تظهر على الشاشة عند تلقي إشعارات؛ لِذَا عليك الكف عن السماح بعرض معلوماتك على شاشة القفل.

2 – احترس من سيري: يعد المساعد الشخصي سيري من أهم المزايا بهواتف آيفون، ويمكنك الوصول إليه عندما يكون هاتفك غير مؤمن أو مقفل، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكشف عن بعض المعلومات الَّتِي يُفَضّل الاحتفاظ بها بَعِيدَاً عن تطفل الآخَرِينَ.

كما يمكن لسيرى أَيْضَاً التواصل مع أَي شخص؛ إِذْ لا يستجيب لصوتك فقط؛ لِذَا يُفَضّل تَعْطِيل عمل سيرى على شاشة القفل أو منعه من الاستجابة للأمر الصوتي Hey siri.

3 – قلل خدمات الموقع: خدمات الموقع تسمح لك باختيار التطبيقات التي لديها حق الوصول إلى موقعك، وما إذا كنت ترغب في مشاركة موقعك مع العائلة والأصدقاء.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام هاتفك للعثور على الطعام، والنقل، والخدمات القريبة، لكن هذه الميزة قد تجعل موقعك معروفاً للكثير من الأشخاص، الذين يهددون خصوصيتك.

4 – شفر النسخ الاحْتِيَاطية لبياناتك: عند النسخ الاحْتِيَاطي لبيانات الآيفون الخَاصَّة بك على آي كلاود، يتم تشفير المعلومات الخَاصَّة بك تلقائياً عندما يتم إِرْسَالها عبر الإنترنت وتخزينها في شكل مشفر عند الاحتفاظ بها على الخادم؛ إِذْ لا يوفر أَي كلاود أَي مفاتيح تشفير لأطراف ثالثة.

5 – المصادقة الثنائية: تتمثل إحدى الطرق المُهِمَّة لحماية بياناتك في إِضَافَة المصادقة الثنائية إلى حساب Apple ID، الذي يحتوي على معلومات خَاصَّة بما في ذلك معلومات بطاقة الائتمان.

وعند إعداد المصادقة الثنائية، يمكنك تسجيل جهاز موثوق به واحد أو أكثر تتحكم فيه، يمكنه تلقي رموز التحقق المكونة من ستة أرقام، وبَعْدَ ذَلِكَ، عند تسجيل الدخول إلى حساب Apple ID، أو آي كلاود، أو إِجْرَاء عملية شراء من itunes أو آب ستور من جهاز جديد، ستحتاج إلى إثبات هويتك باستخدام كل من كلمة المرور، ورمز التحقق المكون من ستة أرقام.