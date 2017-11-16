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مواطنة تتهم طلاباً ومعلمين بتعذيب ابنها داخل مدرسة تربية فكرية بالرياض (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

نشرت والدة الطفل، سامي عامر القحطاني، الطالب بمدرسة التربية الفكرية في عليشة بمنطقة الرياض، مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل قالت خلاله: إنَّ ابنها تعرّض للتعنيف والتعذيب على أيدي طلاب ومعلمي المدرسة في غياب تام من إدارة المدرسة.

وأظهر المقطع آثار التعنيف على بعض المناطق في جسد الطفل خاصة الذراع والظهر، وناشدت الأم وزارة التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتسببين في هذه الحادثة.

وقالت الأم: “كيف يحصل المعلمون على رواتبهم ويتركون الأطفال بلا رعاية أو اهتمام”. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو مطالبين بتوقيع العقوبة على إدارة المدرسة والمعلمين.

 

 

 

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