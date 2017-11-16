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5 مشروبات عشبية تساعد في تهدئة آلام «المعدة»

5 مشروبات عشبية تساعد في تهدئة آلام «المعدة»
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تواصل – وكالات:

آلام المعدة مشكلة تواجه أغلب الناس، وعادة ما يجهل الجميع أسْبَابها، وقد يلجؤون إلى أدوية خاطئة تسبب أضراراً فيما بعد.

إليك قائمة من 5 مشروبات عشبية تساعد في تهدئة آلام المعدة، وهي:

1 – الزنجبيل: له عدد من الخصائص المضادة للالتهابات، ويساعد على الهضم، ويمكن أن يخفف من آلام المعدة.

2 – النعناع: النعناع الطازج يعمل بشكل جيد لتهدئة المعدة، وكل ما تحتاجه هو كوب من النعناع المغلي، أو مضغ ورقة، حيث يساعد أَيْضَاً على الهضم، ويحفز الشهية.

3 – عرق السوس: عرق السوس يخفف من عسر الهضم أو الانتفاخ بعد تناول وجبة الطعام، ولكن احذر من تناوله بجرعات كبيرة، لأنه أَحْيَانَاً ما يسبب ارْتِفَاع ضغط الدم، أو تهيج جدار المعدة.

4 – البابونج: البابونج لا يعد فقط مهدئاً للمعدة، ولكن أَيْضَاً يهدئ الأعصاب، فإذا كنت تواجه مشكلة في النوم بِالإِضَافَةِ إلى آلامٍ في المعدة، قد يكون البابونج الخيار الأنسب على الإطلاق.

5 – الليمون: مشروب الليمون جيد جِدّاً إذا لم يكن لديك أَي من الأعشاب السابقة، فقط نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، سيخفف من آلامك المزعجة.

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