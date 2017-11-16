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مكة.. «النقل» تطالب بإيقاف خدمات 4200 سيارة أجرة بسبب المخالفات

مكة.. «النقل» تطالب بإيقاف خدمات 4200 سيارة أجرة بسبب المخالفات
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تواصل – مكة:

كشف مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور، أن فرع وزارة النقل بمكة طالب الجھات الأمنیة، بإیقاف الخدمات عن ملاك 4200 سیارة أجرة من الأفراد والشركات في جدة؛ لتخلفهم عن دفع غرامات المخالفات التي تتعارض مع أنظمة النقل البري الخاصة بـ«الأجرة العامة».

وأكد المصدر، أن عدة جهات منها النقل والأمن العام- قد خلصوا إلى استحداث عقوبة «إیقاف خدمات» بحق ملاك سیارات الأجرة المخالفة لنظام النقل، لإلزامھم بسداد المبالغ المستحقة عليھم، والتي تشمل في جانب «الأجرة العامة» 68 مخالفة، تبلغ أقصى مخالفاتھا 5000 ریال لـ11 نوعاً من المخالفات، بينما يحدد نظام النقل البري 8 مخالفات تبلغ قيمتها 3000 ريال، وتأتي وفق ذات النظام المخالفات الأدنى بواقع 500 ريال لـ40 نوعاً بحسب ‘‘المدينة‘‘.

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