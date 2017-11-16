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الجيش اليمني على مشارف صنعاء.. والتحالف يهاجم الانقلابيين في «أرحب»

الجيش اليمني على مشارف صنعاء.. والتحالف يهاجم الانقلابيين في «أرحب»
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تواصل – واس:

أكد الجيش اليمني، أن قواته المقاتلة في جبهة نهم، شرقي صنعاء باتت على مقربة من السيطرة على نقيل بن غيلان الاستراتيجي المطل على مطار صنعاء الدولي ومواقع استراتيجية بالعاصمة.

وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح لموقع “26 سبتمبر”، التابع للجيش اليمني، إن الجيش يواصل تحقيق انتصارات ميدانية في محاور جبهة نهم كافة، وأن العملية العسكرية في جبهات المنطقة تسير وفق الخطط المرسومة.

من جهة ثانية، شنت مقاتلات التحالف العربي غارت على مواقع للميليشيا في مديرية أرحب، وأسفرت عن سقوط 11 قتيلاً في صفوف الانقلابيين وتدمير دبابتين ومخزن أسلحة، وفقاً لمصادر ميدانية يمنية.

وفي محافظة شبوة ، لقي 8 من عناصر من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية عسيلان.

وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة حيد بن عقيل غرب عسيلان تصدوا، فجر اليوم، لهجوم شنته الميليشيا الانقلابية وأسفر ذلك عن مقتل 8 من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين، وفرار ما تبقى منهم من المواجهات.

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