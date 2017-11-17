متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

شاهد.. «خالد شاعري» من 610 إلى 60 كيلو في 4 سنوات

شاهد.. «خالد شاعري» من 610 إلى 60 كيلو في 4 سنوات

«شرطة مكة» تكشف ملابسات مقطع «الفتاة وعامل المطعم» (فيديو)

«شرطة مكة» تكشف ملابسات مقطع «الفتاة وعامل المطعم» (فيديو)

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1607 ناجحين وناجحات بـ«الوظائف الصحية»

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1607 ناجحين وناجحات بـ«الوظائف الصحية»

متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً

متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً
2

 

تواصل – فريق التحرير:

تلقت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية خلال السنوات الـ 6 الماضية حوالي 15 ألف بلاغ عن جرائم غسيل أموال، حيث تعاملت الوحدة مع البلاغات من خلال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك القضايا.

ومن هذه القضايا التي باشرتها التحريات في أوقات مختلفة من واقع ملفات التحقيق، قيام وافد بمهنة “عامل” بجمع 3 ملايين ريال سنوياً من خلال إيداعات متكررة، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

حيث بينت التحريات أن هذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة عمله ليتضح فيما قيامه بتلقي إيداعات من أفراد من بني جلدته، بلغت خلال عام واحد فقط 3 ملايين ريال، وكان يقوم بإصدار شيكات مصرفية لمستفيدين من خارج المملكة، وتم توجيه تهمة غسل الأموال له لعدم إثباته مشروعية تلك العمليات، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

قضية أخرى لوافد تمثلت في قيامه بجمع 200 ألف ريال شهرياً عبر شراء مواد عينية؛ ومن ثم تصديرها مقابل الحصول على نسبة محددة وقد حكم عليه بالسجن 3 أعوام ونصف العام، وفقاً لـ”المدينة”.

كما أدين مواطن بتأجير حسابه البنكي لمجرمي غسيل الأموال مقابل “عمولة”، وحكم عليه بالسجن 5 أعوام، وقيام مواطن بتحويل مليون ريال لبلد أفريقي عالي المخاطر وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إحصائية: 3 آلاف مواطن ووافد يغادرون سوق العمل يومياً

إحصائية: 3 آلاف مواطن ووافد يغادرون سوق العمل يومياً

لص يسرق سيارة من أمام السجن بعد إطلاق سراحه

لص يسرق سيارة من أمام السجن بعد إطلاق سراحه

الإمارات.. السجن 3 سنوات لسعودي و7 آخرين لسرقتهم مليون درهم

الإمارات.. السجن 3 سنوات لسعودي و7 آخرين لسرقتهم مليون درهم

بنجلاديش.. حكم نهائي مرتقب بحق قتلة الدبلوماسي السعودي 

بنجلاديش.. حكم نهائي مرتقب بحق قتلة الدبلوماسي السعودي 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>