4 أسباب تدفعك للترقية لنظام «ويندوز 10» سريعاً

تواصل – وكالات:

يعد نظام التشغيل “ويندوز 10” هو أحدث أنظمة التشغيل التي أطلقتها شركة مايكروسوفت، وقد دعت الشركة مستخدميها للترقية إلى هذا النظام، إلا أنه يوجد الكثيرون الذين يعتمدون على نسخ ويندوز أقدم.

وكانت “مايكروسوفت” ذكرت مؤخراً عن أن فترة الترقية المجانية لنظام “ويندوز 10″ أوشكت على النفاد، وأن المستخدمين سيتعين عليهم مستقبلاً الدفع مقابل الترقية لـ”ويندوز 10”.

وفيما يلي أبرز أسباب تدفع المستخدمين للترقية لنظام ويندوز 10:

1- الترقية المجانية: من أبرز الأسباب التي يمكن أن تدفع المستخدمين للترقية لنظام ويندوز 10، حيث أتاحت الشركة للمستخدمين الترقية من نسخ الويندوز القديمة إلى ويندوز 10 مجاناً، وهو ما يعتبر أمراً جيداً، حيث يحصل المستخدم على نسخة أصلية بدون دفع أي مقابل، خاصة إذا كان يعتمد على نسخة ويندوز غير أصلية.

2- الحصول على التحديثات: كذلك فإن من أبرز مميزات ويندوز 10 هو حصوله على تحديثات أمنية دورية؛ مما يجعل المستخدمين أقل عرضة للإصابة بالفيروسات أو استهداف الهاكرز، كذلك فإن نظام ويندوز 10 يحصل باستمرار على تحديثات توفر مميزات جديدة لنظام التشغيل، الأمر الذي يجعله شيئاً مميزاً للغاية للمستخدمين.

3- سرعة كبيرة للتشغيل: ولعل واحدة من أفضل مميزات ويندوز 10 هو أنه لا يحتاج لكثير من الوقت خلال عملية الإقلاع، حيث يستغرق وقتاً قليلاً للغاية للإقلاق، كما يتيح سرعة إغلاق كبيرة للبرامج، وسرعة كبيرة في تصفح ملفات الكمبيوتر، أو تشغيل أي برنامج أو حتى عند تشغيل الألعاب، حيث يعتبر أسرع بكثير من الإصدارات السابقة.

4- سهولة تخصيصه: أما لعشاق تخصيص جهاز الكمبيوتر ليناسب احتياجاتهم، فإن ويندوز 10 يعتبر الأفضل في هذا الأمر، حيث يتيح سهولة التخصيص والتحكم في كل شيء موجود بداخل الويندوز، بما في ذلك ميزة الشاشة المتعددة، والتي تتيح فتح نافذتين بجانب بعضهما البعض للقيام بالعديد من الأعمال.