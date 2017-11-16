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رغم إلغائه رسمياً.. البنوك مستمرة في شحن شرائح الاتصال بالهوية

رغم إلغائه رسمياً.. البنوك مستمرة في شحن شرائح الاتصال بالهوية
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تواصل – فريق التحرير:

قالت مصادر بنكية إن المصارف لا تزال مستمرة في شحن شرائح الاتصال بنظام الربط بالهوية، وذلك رغم قرار هيئة الاتصالات، أول أمس، بتعليق هذا النظام، تمهيداً لإلغائه، لما تضمنته الإجراءات المطبقة حالياً من معالجة ظاهرة انتشار بطاقات الاتصال مجهولة الهوية.

وأضافت المصادر أن المصارف لم يردها حتى الآن توجيه رسمي بإلغاء النظام، مشيرة إلى أن الأمر في العادة يستغرق من 3 أيام إلى أسبوع لإعادة برمجة النظام وإلغاء خانة الهوية، بحسب “مكة”.

يذكر أن هيئة الاتصالات كانت قد أصدرت قراراً بربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل، أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية، في 31 يوليو 2012؛ بهدف الحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.

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