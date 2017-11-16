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بعد هزات «النماص».. مركز الزلازل يتفقد سد حلباء ومناطق الصدوع

بعد هزات «النماص».. مركز الزلازل يتفقد سد حلباء ومناطق الصدوع
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تواصل – فريق التحرير:

​أعلن مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية الدكتور هاني زهران أن الجولة التي قَامَ بها بطائرة هيئة المساحة الجيولوجية تهدف للوقوف على مناطق الصدوع وكذلك سد وادي حلباء، وذلك عقب الهزات الأرضيّة التي شهدتها هذه المنطقة ولفهم مدى تأثير السد على مناطق الصدوع الموجودة بالقرب منه.

وأَوْضَحَ زهران للمسؤولين في المديرية العامة للدفاع المَدَنِيّ والمسؤولين في المديرية العامة للمياه المعلومات الجيولوجية، وخرائط الشدة الزلزالية التي تفيدهم لاتخاذ الإِجْرَاءَات الاحترازية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وأَفَادَ بأنه تم الاجتماع مع اللواء حزمي السبيعي مدير عام الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة عسير، والأستاذ تركي مفرح مدير عام المديرية العامة للمياه، وَتَمَّ إطلاعهم على خرائط الشدة الزلزالية طِبْقَاً لمقياس ميركللي بافْتِرَاضية حدوث زلزال بقوة ٤ درجات على مقياس ريختر وخرائط أُخْرَى بافْتِرَاضية حدوث زلازل أعلى من ٥ درجات على مقياس ريختر.

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