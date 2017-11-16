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نجاح جراحة معقدة لإصلاح تشوه بالقدمين لطفلة بالطائف

نجاح جراحة معقدة لإصلاح تشوه بالقدمين لطفلة بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى مُسْتَشْفَى الملك فيصل بالطائف جراحة ناجحة، بِفَضْل الله، لطفلة سعودية عمرها 5 سنوات كانت تُعَانِي مُنْذُ الولادة من تشوه بالقدمين (قدم روحاء جفناء) حيث كانت تمشي على ظهر القدم بَدَلاً من باطنها مع صعوبة بالْمَشْي وعرج شديد.

وقد تم إِجْرَاء جراحة تصليح لتشوه القدمين عن طريق إصلاح كامل الأنسجة الرخوة المعيبة بالقدمين مع وضع القدمين بالجبس لمدة 6 أسابيع حيث نجحت العملية فِي جعل المريضة تمشي بشكل طبيعي لأول مرة مُنْذُ ولادتها.

وهي من العمليات الصعبة جِدّاً فِي مثل هذه حالات، وقد يتم نسيانها وإهمالها إلى سن متقدمة جِدّاً حيث من المعتاد أن تجرى هذه العمليات فِي سن 6 إلى 9 شهور.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن عيادات المُسْتَشْفَى اسْتَقْبَلَت خلال الـ 10 أشهر أكثر من 91 أَلْف مراجع، فيما بلغ عدد العمليات أكْثَر من 5 آلَاف عملية.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أَطْلَقَت الوزارة مُؤخَّرَاً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التِجَارِيّة، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المُبَادَرَة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بِالإِضَافَةِ إلى تقديم الاستشارات الطبية وأَنْشِطَة التوعية للمراجعين.

وتَشْمَل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بِالإِضَافَةِ إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى مُتَابَعَة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حَسْبَ الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة.

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