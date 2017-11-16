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الإفراط في تناول «الملح» يدمر الأمعاء الدقيقة

الإفراط في تناول «الملح» يدمر الأمعاء الدقيقة
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تواصل – وكالات:

توصل فريق دولي مكون من علماء ألمان وأمريكيين وبلجيكيين، بعد أبحاث مطولة، إلى أن تعاطي الملح بكثرة يمكن أن يسبب تلفاً في الأمعاء الدقيقة، ويؤدي بالتالي إلى أمراض خطيرة، بحسب مجلة Nature العلمية.

وأجرى الباحثون فحوصات على الفئران التي تناولت الطعام مع نسبة كبيرة من الملح، وتبين وجود انخفاض كبير في نسبة بكتيريا Lactobacillus murinus، والتي نقصها يمكن أن يؤدي إلى تطور التهاب الدماغ والنخاع الشوكي الحاد وارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت الدراسة التجريبية على البشر أن تناول الملح بكميات كبيرة يسبب انخفاضاً في أعداد البكتيريا المذكورة، وزيادة في عدد خلايا Helper T cell من نوع 17، التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي قد يتسبب في سكتة قلبية فيما يعرف بالقاتل الصامت.

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