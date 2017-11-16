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جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين لمقابلات وظائف «محاضر»

جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين لمقابلات وظائف «محاضر»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الجوف عن أسماء المرشحين مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لوظائف (محاضر) المعلنة بتاريخ 13-1-1439 هـ.

وطالبت الجامعة المرشحين بمراجعة الكليات لإجراء المقابلة، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 11-3-1439 هـ، مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة.

وأوضحت أنه في حال كان المرشح على رأس الدراسة خارج المملكة، فيمكنه التواصل مع وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي على البريد الإلكتروني (vpsr@ju.edu.sa)، أما بقية المتقدمين فيمكنهم معرفة سبب الاستبعاد بالاتصال على الرقم التالي وقت الدوام الرسمي:

0146542270، 0146542263، 0146542570

وجاءت الأسماء كالتالي:

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