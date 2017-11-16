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بالصور.. اختتام مناورات تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017»

بالصور.. اختتام مناورات تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017»
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تواصل – واس:

اختتمت اليوم مناورات التمرين المشترك (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م) الذي أقيم في قاعدة (الظفرة) الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري، أن هذه المشاركة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة؛ مما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.

 

 

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