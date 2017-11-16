«شرطة مكة» تكشف ملابسات مقطع «الفتاة وعامل المطعم» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة ملابسات المقطع الذي تم تداوله عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه تواجد مجموعة من الأشخاص أمام أحد المطاعم بمحافظة الطائف وحضور إحدى الفتيات إليهم والتحدث مع أحدهم بعد أن اقتربت منهم بشكل ملفت للنظر ثم غادرت.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه ومن خلال إجراءات التحري وتحليل المقطع اتضح أن الموقع المشار إليه أحد مطاعم الوجبات السريعة القريب من إحدى المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الاداب العامة مع أحد العاملين، والذي تم تحديد هويته وسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختص واتخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.