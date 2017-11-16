الداخلية: ضبط 70 ألف مخالف في يوم واحد.. والمهلة امتدت 8 أشهر

تواصل – فريق التحرير

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اليوم (الخميس) أن المهلة الخاصة للمخالفين امتدت لمدة 8 أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية في اليوم الثاني من تنفيذ المرحلة الثانية لحملة “وطن” بلا مخالف” اليوم الخميس، وبحضور جهات حكومية مختلفة مشاركة في الحملة.

وأكد اللواء منصور التركي أنه تم تمديد المهلة بناء على طلب بعض ممثلي السفارات، مؤكدا أن أكثر من 700 ألف شخص استفادوا من مهلة المخالفين. وبشأن المخالفين المصريين قال “التركي إنه مازال أمامهم مدة 6 أشهر للمغادرة”.

فيما كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمن العام، خلال المؤتمر أنه تم ضبط أكثر من 70 ألف مخالف من الأمس، وحتى اليوم، مؤكدا أن النتائج الأولية لحملة “وطن بلا مخالف” كانت إيجابية.