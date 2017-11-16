«بخاري» يُفجِّر مفاجأة في قضية المواطن المختطف بلبنان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

فجَّر القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان، وليد البخاري، مفاجأةً مدويةً في قضية المواطن علي البشراوي المختطف في لبنان، والذي تم تحريره لاحقاً، بعد تعاون بين المملكة والسلطات اللبنانية.

وقال “بخاري” في مداخلة على قناة “الإخبارية”: إنه “بحسب المعلومات وإفادة مخابرات الجيش اللبناني وصل المخطوف (البشراوي) إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل بالبقاع قادماً من الأراضي السورية”.

وبحسب الدبلوماسي السعودي، فإن المواطن المختطف “البشراوي” تم نقله إلى داخل الأراضي السورية، وبعد جهود ومتابعة من سفارة المملكة مع المخابرات اللبنانية تم تحريره ونقله مجدداً إلى لبنان وتسليمه على حاجز للجيش.