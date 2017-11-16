«بخاري» يُفجِّر مفاجأة في قضية المواطن المختطف بلبنان (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«شرطة مكة» تكشف ملابسات مقطع «الفتاة وعامل المطعم» (فيديو)

«شرطة مكة» تكشف ملابسات مقطع «الفتاة وعامل المطعم» (فيديو)

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1607 ناجحين وناجحات بـ«الوظائف الصحية»

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1607 ناجحين وناجحات بـ«الوظائف الصحية»

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

والد الطفلة «مايا بخش» ضحية «النمر» يقاضي رجل الأعمال وابنه المدرب

والد الطفلة «مايا بخش» ضحية «النمر» يقاضي رجل الأعمال وابنه المدرب

«بخاري» يُفجِّر مفاجأة في قضية المواطن المختطف بلبنان (فيديو)

0

 تواصل – فريق التحرير:

فجَّر القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان، وليد البخاري، مفاجأةً مدويةً في قضية المواطن علي البشراوي المختطف في لبنان، والذي تم تحريره لاحقاً، بعد تعاون بين المملكة والسلطات اللبنانية.

وقال “بخاري” في مداخلة على قناة “الإخبارية”: إنه “بحسب المعلومات وإفادة مخابرات الجيش اللبناني وصل المخطوف (البشراوي) إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل بالبقاع قادماً من الأراضي السورية”.

وبحسب الدبلوماسي السعودي، فإن المواطن المختطف “البشراوي” تم نقله إلى داخل الأراضي السورية، وبعد جهود ومتابعة من سفارة المملكة مع المخابرات اللبنانية تم تحريره ونقله مجدداً إلى لبنان وتسليمه على حاجز للجيش.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فحص مبنى سفارة المملكة في العراق بعد الزلزال

فحص مبنى سفارة المملكة في العراق بعد الزلزال

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة في أسرع فرصة

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة في أسرع فرصة

بعد مطاردة مثيرة.. شريط لاصق يقود أسرة مصرية لإنقاذ شاب سوري من القتل (فيديو)

بعد مطاردة مثيرة.. شريط لاصق يقود أسرة مصرية لإنقاذ شاب سوري من القتل (فيديو)

توثيق 2304 حالات اختطاف للمدنيين باليمن

توثيق 2304 حالات اختطاف للمدنيين باليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>